Stiri pe aceeasi tema

- Fostul senator PSD Niculae Badalau se afla, joi dimineata, la Inalta Curte de Casatie si Justitie unde se va lua in discutie contestatia depusa de catre politicianul social-democrat la decizia privind arestarea sa preventiva. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, in principiu, cererile de recurs in casatie formulate de condamnatii in dosarul Colectiv, printre care si fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu Piedone, urmand ca acestea sa fie judecate pe data de 22 februarie 2023. Instanta a respins cererile…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis definitiv sa retrocedeze Primariei Timisoarei un teren central, aflat in spatele magazinului Bega, dupa un proces care a inceput in 2015. Administrația Fritz va construi acolo o parcare cu mai multe etaje. Ce e interesant este ca terenul a aparținut fraților…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis definitiv sa retrocedeze Primariei Timisoarei un teren central, aflat in spatele magazinului Bega, dupa un proces care a inceput in 2015. Municipalitatea va construi aici o parcare etajata, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Fostul actionar majoritar al FC Dinamo, Ionut Negoita, a fost achitat definitiv luni de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru comiterea infractiunii de complicitate la bancruta frauduloasa, intr-un dosar legat de insolventa clubului de fotbal, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Fostul deputat Vlad Cosma a atacat la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) soluția privind achitarea in prima instanța a lui Mircea Negulescu, exclus din magistratura pentru acuzații deosebit de grave, noteaza phonline.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Senatoarea USR de București, Anca Dragu, acuza actuala coaliție de guvernamant ca, prin indolența ministrului de justiție, a permis golul legislativ prin care Inalta Curte de Casație și Justiție a putut da o decizie prin care 557 de doare penale vor fi clasate, cu un prejudiciu estimat de peste 1,…

- Instanta suprema a Romaniei, Inalta Curte de Casatie si Justitiei, a desfiintat ca nelegal si abuziv actul Ministerului Tineretului si Sportului din 2017, prin care aceasta institutie publica a decis sistarea finantarii Federatiei Romane de Tenis, se arata intr-un comunicat al FRT. Fii la curent…