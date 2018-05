Stiri pe aceeasi tema

- Durere fara margini in mai multe localitați din județul Mureș! Romanii morți in accidentul din Ungaria au ajuns acasa in scrie. Rudele nu și-au revenit nici acum din șoc dupa tragicul accident car ea curmat viața a noua oameni. Romanii se intorceau de la munca și urmau sa-și reintalneasca copiii. Din…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Mures a anuntat, vineri, ca institutia s-a autosesizat in urma accidentului rutier din 22 mai, din Ungaria, in care au noua persoane si-au pierdut viata, iar in urma deplasarii in teren, s-a constatat ca 13 minori si trei tineri…

- Accidentul din Ungaria, in care au murit noua romani din Mureș, a lasat 16 copii orfani. Autoritațile au istituit o celula de criza, care le ofera familiilor consiliere psihologica și ajutor pentru a putea depași șocul suferit. Mai mult, familiile victimelor vor primi despagurbiri de la firmele de asigurari…

- Primariile din cele trei sate din județul Mureș, de unde provin cei 9 romani care au murit in accidentul din Ungaria, s-au mobilizat și cauta soluții pentru copiii ramași orfani. Autoritațile vor sa ii ajute și se fac anchete sociale pentru a vedea daca rudele ramase in viața au nevoie de ajutor ca…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la situatia copiilor ramasi orfani in urma decesului parintilor in accidentul petrecut marti in Ungaria. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la situatia copiilor din Comunele Mica si Balauseri, judetul Mures, ramasi…

- Potrivit celor mai noi informații, cei noua romani morti in accidentul din Ungaria – sapte barbati si doua femei – au lasat in urma lor 35 de copii orfani. Micuții vor invața sa traiasca de acum fara cei care le-au dat viața. Toate astea vin dupa ce oricum viața a fost cruda cu ei, iar […] The post…

- Specialistii atrag atentia asupra cazurilor numeroase de familii care, o data ce se despart, vor sa isi instraineze si copiii de partener. Decizia se rasfrange asupra celor mici, care cad victime in jocul razbunarii pe care multi parinti in practica in timpul divortului. Acestia ajung sa fie traumatizati,…

- Costurile pentru susținerea serviciilor destinate copiilor și adulților cu handicap sunt acoperite din bugetul Consiliului Județean (CJ) și bugetele localitaților din care provin asistații. Sumele necesare intreținerii lor au fost stabilite de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului…