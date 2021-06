Lovitură pentru clientela politică. Indemnizații mai mici în consiliile de administrație Deputații au decis sa tempereze bataia pe ciolanul din consiliile de administrație, propunand o lege care sa diminueze semnificativ indemnizațiile de ședința. Scaderea va fi și mai drastica in cazul in care membrii consiliilor de administrație nu iși indeplinesc indicatorii de performanța, potrivit proiectului de act normativ. Imparțeala locurilor in consiliile de administrație ale companiilor […] The post Lovitura pentru clientela politica. Indemnizații mai mici in consiliile de administrație first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

