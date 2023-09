Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Cluj va evolua astazi, incepand cu ora 16:15, contra celor de la Steaua București, intr-o partida ce va conta pentru prima etapa din Cupa Romaniei. Clujenii merg la București dupa doua meciuri destul de reușite, victoria de la Arad și egalul de pe Cluj Arena cu CS Universitatea Craiova.…

- Ilie Dumitrescu a laudat-o pe FCSB, dupa victoria fara emotii cu FC Bihor, din grupele Cupei Romaniei. Fostul international a declarat ca jucatorii ros-albastrii s-au menajat pentru duelurile din Liga 1, si astfel nu a practicat un joc spectaculos la Oradea. FCSB a debutat cu dreptul in noul sezon de…

- Echipa FCSB a invins miercuri seara, in deplasare, scor 2-0, formatia FC Bihor, intr-un meci contand pentru grupa C a Cupei Romaniei.FCSB a inceput partida cu o formula fara multi titulari si a dominat prima repriza, in care a si inscris, in minutul 26, prin David Miculescu. Oradenii au jucat…

- FC Farul a pierdut primul meci din actuala editie a Cupei Romaniei la fotbal: 0-2 (0-1), in deplasare, cu FC Voluntari, in Grupa D. Pentru formatia constanteana au evoluat insa in special jucatorii cu foarte putine minute disputate in acest sezon al Superligii. Gazdele au deschis scorul prin Daniel…

- Ziua decisiva din turul inaugural in Cupei Romaniei a pus fața in fața doua echipe care au luptat pentru calificarea directa: SCMU Craiova și CSM Petrolul Ploiești. Meciul din Polivalenta din Banie a fost unul extrem de disputat și s-a incheiat cu succesul prahovenilor, scor 72-70, rezultat care ii califica…

- Elias Charalambous a avut doar cuvinte de lauda pentru Darius Olaru, dupa ce FCSB a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 3-0. Antrenorul cipriot al ros-albastrilor s-a declarat foarte bucuros de victoria obtinuta de echipa sa, in duelul cu olteni. FCSB va ramane pe primul loc in Liga 1 si…

- Burnley – Manchester City 0-3! Partida din prima etapa a sezonului de Premier League a fost in format live score, pe AS.ro. Erling Haaland a marcat o „dubla” in victoria categorica inregistrata de „cetateni”, in startul sezonului din Anglia. Erling Haaland a deschis scorul inca din minutul trei al duelului…

- Sambata dupa-amiaza, echipa de fotbal Vulturul 2020 Mintiu Gherlii a evoluat in cadrul etapei a doua a fazei regionale a Cupei Romaniei pe terenul castigatoarei cupei din judetul Bihor, CS Diosig. Dupa victoria clara din prima etapa impotriva formatiei salajene Ardealul Criseni, elevii antrenorului…