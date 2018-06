Stiri pe aceeasi tema

- Lumea e in fața unor transformari uriașe, chiar mai profunde decat caderea comunismului. Doctrina „America First” a președintelui Donald Trump da lovitura dupa lovitura sistemului Pax Americana care a condus in mare masura lumea dupa al doilea razboi mondial.

- Organizatorii concursul de frumusete Miss America renunta la proba costumelor de baie, dupa ce au eliminat-o si pe cea a rochiilor de seara, scrie BBC.Vestea a fost data de Gretchen Carson - castigatoarea titlului in 1989 si presedintele comitetului Miss America - la emisiunea „Good Morning…

- Meghan Markle era o femeie obișnuita pâna la casatoria cu rasfațatul Reginei Elisabeta a II-a, Prințul Harry. Fosta actrița americana a intrat într-o familie de vița nobila și s-a ales și cu un titlu regal: Ducesa de Sussex.

- Știm cu toții de una dintre cele mai mari pasiuni ale Ducesei de Cambridge, fotografia, iar reprezentanții de la Casa Regala a Marii Britanii i-au dat ei credit sa-i fotografieze pe cei trei copii ai sai cu prințul William, prințesa Charlotte, prințul George și prințul Louis, in cele mai importante…

- Actrita americana Meghan Markle urmeaza sa se alature familiei regale britanice in urma casatoriei cu printul Harry, insa dobandirea acestui statut regal va fi insotita de mai multe responsabilitatii si de o multime de restrictii, noteaza DPA intr-un editorial in care analizeaza la ce va renunta…

- Nicușor Bancu, mijlocașul Craiovei, a vorbit dupa infrangerea suferita in fața celor de la FCSB, 0-2. Jucatorul de 25 de ani a recunoscut ca echipa sa a ieșit din lupta pentru titlu. "Am luat golul foarte rapid. Am incercat sa ne facem ocazii de a egala, apoi a venit iar un gol rapid la acel penalty…