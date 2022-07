Lovitură pentru buzunarele șoferilor români: Rafinăria OMV din Austria merge la 20% din capacitate Accidentul survenit la rafinaria Schwechat de langa Viena la inceputul lunii iunie face ca, și acum, cea mai mare unitate de rafinare controlata de grupul OMV sa funcționeze la o cincime din capacitate, potrivit Economica.net. Coroborata cu o alta defecțiune tehnica ce a avut loc la alta rafinarie mare din zona (cea a Mol de langa Budapesta, la jumatatea lunii trecute), problema nu face decat sa țina sus prețurile la carburanți in zona noastra, și s-au adaugat altora – costurile mai mari cauzate de razboiul din Ucraina, renunțarea la țișeiul rusesc, care e mai ieftin (MOL inca importa), deficitul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

