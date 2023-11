Stiri pe aceeasi tema

- S-a votat in PNL ca in alegerile din 2024 sa nu se mearga in alianța cu PSD Sursa articolului: PNL-iștii vor candida pe liste proprii in alegerile din 2024 – Vot in unanimitate in interiorul partidului Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anuntat ca „patru dintre serviciile de stare civila vor fi la un click distanta – nastere, casatorie, divort si deces", datorita proiectului Sursa articolului: Mai multe documente de stare civila vor fi digitalizate Credit autor: Realitatea…

- Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna septembrie cu 2,7% Sursa articolului: Romanii pastreaza bani pentru „zile negre". Au crescut depozitele la banci ale firmelor si populatiei Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- CFR Calatori a primit o singura oferta de la Atelierele CFR Grivița Sursa articolului: CFR Calatori a anulat licitația pentru modernizarea a 30 de vagoane cu bani din PNRR Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- S-au inregistrat 228 de voturi „pentru" si 36 de abtineri Sursa articolului: Minorul care savarșește fapte penale, dar nu raspunde penal, si parintii acestuia, obligati sa participe la programe speciale de consiliere psihologica Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Au trecut 573 de zile de cand Ucraina se confrunta cu invazia la scara larga declanșata de Vladimir Putin Sursa articolului: Atac aerian masiv al trupelor ruse asupra orasului ucrainean Liov. Oficial: „Se aud explozii" Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Poliția desfașoara zilele acestea operațiunea HIDRA Sursa articolului: Planul anti-drog al MAI: rețele de trafic destructurate și cantitați record de droguri scoase de pe piața Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- O femeie cu 98% arsuri pe suprafața corpului a MURIT Sursa articolului: Inca o victima a exploziei din Crevedia. O femeie cu peste 90% arsuri pe corp a murit Credit autor: Realitatea De Mures. Source