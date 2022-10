Lovitură pentru bugetul cluburilor sportive: cu cine sunt obligate să împartă banii Cluburile sportive de seniori care primesc bani de la autoritațile locale nu vor mai beneficia integral de fonduri: conform unui amendament adoptat astazi in Camera Deputaților, cel puțin o treime din bugetul alocat trebuie sa finanțeze activitați sportive ale copiilor. Modificarea adoptata de parlamentari vizeaza Legea educatiei fizice si sportului și este destinata in mod direct celor mici. Conform amendamentului adoptat astazi cu 274 voturi „pentru”, 1 – contra și 5 abțineri, „din sumele alocate din bugetul local pentru finantarea activitatii sportive, minim 30% din cuantumul aprobat sa fie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Bucuresti a invins marti, pe teren propriu, echipa Unirea Slobozia, la limita, scor 1-0, in ultimul meci din etapa a 8-a a Ligii 2. Unicul gol al meciului a fost inscris de Alexandru Popa, in minutul 38. Din minutul 84, formația bucureșteana a evoluat in inferioritate numerica, Iulian Rosu fiind…

- Sambata, 1 octombrie:ora 11.00: CSC Dumbravita – Ripensia Timișoara, Poli Iasi – Minaur Baia Mare, Progresul Spartac – Unirea Dej;ora 12.00: CSC Selimbar – CSA Steaua. Duminica, 2 octombrie:ora 11.00: FC Brasov – CSM Slatina, Csikszereda Miercurea Ciuc – Metaloglobus Bucuresti, Poli Timișoara – Concordia…

- Vineri, 2 septembrie:ora 16.30: CSA Steaua – Poli Iasi. Sambata, 3 septembrie:ora 11.00: Progresul Spartac – FC Brasov, Viitorul Pandurii Targu Jiu – CSC Selimbar, Unirea Dej – Unirea Constanta, Unirea Slobozia – Csikszereda Miercurea Ciuc, Minaur Baia Mare – CSM Slatina , Ripensia Timișoara – Metaloglobus…

- Vineri, 26 august: ora 16.30: CSC Selimbar – Otelul Galati. Sambata, 27 august: ora 11.00: FC Brasov – Ripensia Timisoara, Metaloglobus Bucuresti – Minaur Baia Mare, CSM Slatina – Unirea Slobozia, Poli Iasi – Concordia Chiajna, Poli Timișoara – Progresul Spartac;ora 11.30: Dinamo – Unirea Dej;ora 18.00:…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 8 – 14 august, 35,4% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Constanta si Brasov. Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, 47,9% dintre cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane…

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a anuntat brigada care va oficia partida dintre Universitatea Craiova si CS Mioveni. Disputa va avea loc duminica, de la ora 16.00, pe stadionul „Municipal“ din Severin si va conta pentru etapa 5 din Superliga. CCA l-a desemnat pe Lucian Rusandu (Sf. Gheorghe) sa…

- Orașul nostru ramane in topul localitaților din Romania ca numar de proiecte Smart City. Astfel, conform celei de-a șasea ediții de radiografiere a țarii noastre din aceasta perspectiva, elaborata de Vegacomp Consulting, clasamentul se prezinta dupa cum urmeaza: 1. Cluj-Napoca cu 63 proiecte 2. Iasi…

- Peste 4.000 de cazuri de COVID au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, anunta Ministerul Sanatatii. "In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.044 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). 792 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati…