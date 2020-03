"Pregatim listele cu candidatii pentru primarii, consilii judetene si locale si de aceea, in aceasta perioada, ma deplasez in toate zonele tarii, pentru a gasi, impreuna cu colegii mei din organizatiile judetene, cele mai bune solutii. UNPR are profesionisti in toate domeniile de activitate, care sunt gata sa se puna in slujba comunitatilor din care fac parte si vrem sa venim cu cele mai bune propuneri", spune presedintele Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei, Gabriel Oprea, potrivit unui comunicat de presa.

El a reiterat ideea crearii unui pol de centru-stanga, a unei aliante…