- Apple trebuie sa opreasca vanzarea modelului iPhone 12 in Franța din cauza nivelului de radiații peste pragul limita pe care il emite acest telefon inteligent, a declarat ministrul francez pentru economia digitala, Jean-Noel Barrot, intr-un interviu publicat marți, 12 septembrie, in cotidianul Le Parisien,…

- In așteptarea lansarii iminente a iPhone 15 de la Apple, experții Kaspersky au descoperit o serie de escrocherii care exploateaza entuziasmul din jurul acesteia. Escrocheriile includ diverse scheme frauduloase, fiecare avand riscuri distincte pentru consumatorii neștiutori, inclusiv potențiale pierderi…

- IFA 2023 de la Berlin a fost un prilej perfect pentru Honor de a anunța doua lucruri importante: sosirea in Europa a noului sau telefon pliabil, Honor Magic V2 (care insa nu are inca o data exacta sau un preț ) și prezentarea noului sau concept de „telefon-poșeta”, Honor V Purse . Am fost acolo și am…

- Cu toate acestea, Apple ar putea deveni cel mai mare jucator pe piata smartphone-urilor in acest an, in functie de livrari, deoarece vanzarile sale de iPhone de ultima generatie raman rezistente, a adaugat raportul. Masurand cererea asteptata, livrarile nu sunt echivalente cu vanzarile si reprezinta…

- In ciuda problemelor de productie avute in cazul versiunilor Pro, cel putin unele din modelele care vor compune seria de smartphone-uri iPhone 15 vor putea fi cumparate din 22 septembrie. Apple va organiza evenimentul de prezentare al noilor iPhone-uri pe 12 sau pe 13 septembrie, sustin surse din cadrul…

- Ce se știe pana acum despre noul model iPhone 15: Margini mai subțiri, zoom optic și Dynamic Island, doar cateva dintre noile fucții ale smartphone-ului Ce se știe pana acum despre noul model iPhone 15: Margini mai subțiri, zoom optic și Dynamic Island, doar cateva dintre noile fucții ale smartphone-ului…

- Cele doua modele Pro ale seriei iPhone 15, Pro si Pro Max, vor beneficia de un nou proces de constructie, numit LIPO (low-injection pressure over-molding), conform Bloomberg. Ca urmare a acestei tehnologii, spatiul negru din jurul ecranului va fi de doar 1,5 milimetrii, fata de 2,2 milimetrii cat masoara…

- Atacurile erau declansate prin iMessage, iar pentru ca acestea sa aiba succes nu era necesara vreo actiune din partea utilizatorului. Cele trei instalau un spyware numit Triangulation. Hackerii obtineau acces la kernel-ul sistemului de operare prin instalarea unui cod in memorie, explica cei de la Kaspersky.…