Lovitură pentru Antena 1: Televiziunea trebuie să dea bani grei Consiliul National al Audiovizualului a hotarat sa amendeze postul TV cu 40.000 de lei, dupa ce Antena 1 a incalcat Legea audiovizualului. „De asemenea, dupa analizarea rapoartelor de monitorizare pentru 6 editii ale emisiunii „iUmor” (25.02; 04 si 25.03; 01.04; 04 si 13.05.2018) difuzate de postul Antena 1, Consiliul a decis sa sanctioneze radiodifuzorul cu amenda de 40.000 de lei, pentru incalcarea prevederilor art. 18 alin. 1 lit. a) si b) din Codul audiovizualului, precum si pe cele ale art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului”, precizeaza CNA, care a mai amendat azi Realitatea TV si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

