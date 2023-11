Lovitură pentru angajații de la stat. Fără creșteri salariale făcute de șefi Guvernul a emis o ordonanța prin care șefii instituțiilor de stat nu vor mai putea majora salariile subordonaților. Conducatorii autoritatilor/institutiilor publice care au calitatea de ordonator de credite nu mai pot emite acte administrative prin care sa stabileasca drepturi de natura salariala suplimentare fata de cele stabilite in legislatia specifica in vigoare, a stabilit Guvernul joi, printr-o ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru raportarea arieratelor de catre institutiile publice. Potrivit unui comunicat al Guvernului, astfel, se reglementeaza si faptul ca institutiile publice,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

