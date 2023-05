Lovitură pentru abonații din România. Netflix introduce o taxă suplimentară Veste proasta pentru romanii care iși impart contul de Netflix. Compania a introdus in Romania, de marți, o taxa suplimentara de 2.9 euro/luna pentru folosirea unui cont la mai multe adrese. Anunțul a fost facut chiar de platforma de streaming. Netflix a introdus taxa de partajare a parolei “Toate persoanele care locuiesc la o singura […] The post Lovitura pentru abonații din Romania. Netflix introduce o taxa suplimentara first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

