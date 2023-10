Societațile de stat, precum și companiile private romanești și straine, cu un numar de peste 500 de angajați, vor fi obligate sa raporteze valoarea contribuțiilor financiare catre partidele politice și in susținerea campaniilor electorale, precum și destinatarii acestor contribuții. Mai mult, companiile trebuie sa publice date referitoare la proiectele de acte normative formulate și la […] The post Lovitura pe scena politica. Vom afla care sunt companiile straine care fac legile din Parlament first appeared on Ziarul National .