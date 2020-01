Stiri pe aceeasi tema

- CEX PSD a decis marti in Parlament sa trimita o scrisoare principalelor institutii europene in legatura cu intentia PNL de a schimba legea pe ultima suta de metri astfel incat primarii sa fie alesi in doua tururi. In timpul guvernarilor PSD din 2017-2019, acest tip de demers a fost folosit in mod…

- Lovitura in politica locala: doi politicieni de top parasesc partidul din care fac parte pentru a se inscrie la o noua formatiune. Este vorba de Marius Craina, fost director al Spitalului Judetean Timisoara si de Dorin Cutu, consilier judetean, ... The post Cutremur pe scena politica locala appeared…

- Autoritatile pentru concurenta din Uniunea Europeana investigheaza modul in care Google colecteaza datele clientior sai, ceea ce sugereaza ca operatorul celui mai popular motor de cautare pe internet din lume ramane in atentia Comisiei Europene in pofida amenzilor uriase pe care le-a aplicat companiei…

- Preluarea guvernarii și campania electorala prezidențiala pare sa dea aripi liberalilor in sondaje, arata datele unei cercetari IMAS realizate in perioada alegerilor la comanda Europa FM. Astfe, daca...

- Marea Britanie a informat Uniunea Europeana ca nu va desemna un comisar european înainte de alegerile din 12 decembrie. Ursula von der Leyen a cerut un reprezentant și din partea UK dupa ce Brexit-ul a fost amânat pentru 31 ianuarie 2020.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, joi, o convorbire telefonica cu Josep Borrell, ministrul spaniol pentru afaceri externe și viitor Inalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vice-președinte al Comisiei Europene.”Demnitarul roman l-a felicitat…

- Dupa o vara marcata de numeroase incertitudini politice la nivel mondial, cu impact direct asupra mediului de afaceri, 2020 se anunta un an al declinului economic. Criza monetara din Argentina, demonstratiile majore din Hong Kong si Rusia, Brexit-ul, atacul asupra instalatiilor petroliere…

- “Reutilizarea apei pentru irigatii agricole” – declarație politica a deputatului ALDE Calota Florica Ica in Politic / on 25/10/2019 at 13:23 / Deputatul ALDE de Teleorman, Calota Florica Ica, a adus, recent, in atenția aleșilor din camera inferioara a Parlamentului, un subiect ce…