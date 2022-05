Grupul francez Stellantis a anunțat marți un plan de cumparare a serviciului de mobilitate Share Now de la grupurile germane BMW și Mercedes-Benz, achiziție care se incadreaza in strategia de dezvoltare a activitații de car-sharing „Free2move”. Stellantis, care include marcile Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler și Opel, și-a stabilit ca obiectiv creșterea cifrei de afaceri in […] The post Lovitura pe piața auto: cine va cumpara afacerea mixta BMW-Mercedes first appeared on Ziarul National .