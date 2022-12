Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul roman al Afacerilor Externe considera regretabil ca Rada Suprema din Ucraina a adoptat Legea privind minoritatile nationale in absenta unei noi consultari a Comisiei de la Venetia a carei opinie ar fi contribuit in mod cert la asigurarea unui text cuprinzator si clar din perspectiva standardelor…

- Ministerul Afacerilor Externe romin a transmis ca solicita Ucrainei sa consulte Comisia de la Veneția și sa aplice pe deplin recomandarile in cazul noii Legi privind minoritațile naționale adoptate de Rada Suprema a statului.

- MAE a avertizat ca accelerarea adoptarii modificarilor privind statutul minoritaților naționale din Ucraina a afectat consultarile cu minoritaților naționale și cu comunitatea romana, importante in priocesul aderarii Ucrainei la Uniunea Europeana. Ministrul Bogdan Aurescu a transmis ca analiza a fost…

- Ministerul Afacerilor Externe de la București solicita autoritaților ucrainene sa consulte Comisia de la Veneția chiar și in acest stadiu și sa puna in aplicare, pe deplin, recomandarile acesteia, avand in vedere faptul ca legea prevede un termen de șase luni pentru intrarea sa in vigoare, a transmis…

- Klaus Iohannis a de clarat ca a fost complet suparat și dezamagit dupa votul negativ, in care Austria a blocat aderarea Romaniei la Schengen. „Votul din Consiliul JAI este foarte problematic pentru noi toți in Romania și trebuie sa spun ca am fost dezamagit și suparat dupa ce am primit rezultatul acestui…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca a fost informat cu privire la receptionarea, in cursul diminetii de joi, de catre Ambasada Ucrainei la Bucuresti, a unei corespondente suspecte.”Institutiile romanesti abilitate au intervenit cu maxima promptitudine pentru securizarea perimetrului si…

- Progresele realizate de Romania sunt suficiente pentru indeplinirea angajamentelor din Mecanismul de Cooperare si Verificare asumate la aderarea la Uniunea Europeana, iar toate conditionalitatile pot fi inchise in mod satisfacator, se arata in cel mai recent raport MCV, prezentat marti de Comisia Europeana,…

- ”Ceea ce face Vladimir Putin in Ucraina e terorism militar, ceea ce face in R. Moldova e terorism economic, dar Romania și Uniunea Europeana nu vor abandona Republica Moldova”, susține politologul de la București, Cristian Parvulescu, care considera ca vizita de joi, 10 noimerie, a președintelui Comisiei…