Lovitură: Interviul acordat de Prinţesa Inimilor restructurează BBC-ul BBC a anuntat ca va lansa o procedura de examinare a politicii sale editoriale si a administratiei sale. Totul din cauza criticilor virulente, in urma descoperirii metodelor “inselatoare” folosite de unul dintre jurnalistii grupului pentru a obtine un interviu cu printesa Diana in 1995. Potrivit AFP, grupul media britanic a prezentat scuze oficiale, joi, dupa publicarea unui raport independent care denunta metodele utilizate de jurnalistul Martin Bashir, in prezent in varsta de 58 de ani si care a demisionat la jumatatea lunii mai din motive de sanatate. Redactat de un fost judecator de la Curtea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

