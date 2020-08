Stiri pe aceeasi tema

- Expertul de top in boli infectioase al guvernului SUA, dr. Anthony Fauci, confirma ca noul coronavirus este aproape necunoscut, la mai bine de 8 luni de la identificare sa. Fauci spune ca și daca apare un vaccin anti-COVID-19, masurile restrictive nu vor fi ridicate in totalitate, scrie romania.europalibera.org.…

- Nu doar in centrele de ingrijire ale DGASPC Valcea sunt focare de COVID, ci și in cele din Argeș, unde, arata datele, 90 de beneficiari au fost infectați cu noul coronavirus de angajați. Argeșul e județul cu cele mai multe cazuri noi de COVID inregistrate zilnic, dupa București.Din 25 aprilie, de cand…

- Pandemia covid-19 avanseaza in sudul Statelor Unite, in America Latina, dar si in India, amenintand sa reporneasca in Europa - unde populatia este indemnata la vigilenta, relateaza AFP, potrvit news.ro.”Avem o problema grava in anumite zone”, a avertizat doctorul Anthony Fauci, cel mai ascultat…

- Selly a dezvaluit, intr-o intervenție live, cați bani a pierdut trupa sa in ultimele luni. Vloggerul Selly a ramas paralizat dupa o plimbare pe Snagov. A fost dus de urgenta la spital "Nu am facut un calcul, dar destul de mult, pentru ca s-au anulat multe concerte. Era poate cea mai…

- De ce este important sa dezinfectam atat mainile, cat și suprafețele? Ce rol au dezinfectanții pentru sanatatea noastra? In mod obișnuit, dezinfectanții se utilizeaza in locurile in care pot aparea surse de infecție: colectivitați mari unde pot fi persoane bolnave și mai mare risc de contagiozitate…

- Seful Agenției Naționale in Sanatate Publica (ANSP), Nicolae Furtuna, cauta vinovatii pentru situatia grava din tara. Acesta a declarat ca autoritatile nu au fost dure, iar oamenii au fost neascultatori. Totodata, Furtuna a evidentiat faptul ca populatia a incarcat transportul public chiar daca erau…

- Doi cercetatori romani de prestigiu, Cristian Presura si Stefan Szedlacsek, au reactionat la o postare devenita virala pe Facebook, in care un roman, care se intituleaza „razes, adica om liber”, spune ca va ignora regulile autoritatilor in criza Covid, pentru ca „virusul nu exista decat in statistici…