Proiectul anunțat inca din primavara de catre primarul Clotilde Armand, prin care masinile parcate neregulamentar urmau sa fie ridicate, nu a trecut de votul Consiliului Local Sector 1. In ședința de joi, s-au inregistrat 15 abtineri si 9 voturi pentru, potrivit antena3.ro, ca urmare proiectul a fost respins. "Pentru parcari e simplu: am vrea sa […]