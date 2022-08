Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Nichita, fost primar al Iasiului, din nou la inchisoare. Condamnare definitiva in Dosarul ”Amanta”. Fostul primar al Iasiului Gheorghe Nichita a fost condamnat joi la cinci ani de inchisoare cu executare, printr-o sentinta definitiva a Curții de Apel Iași. El a fost acuzat de procurori ca si-a…

- Fostul primar al Iasiului Gheorghe Nichita a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare, sentinta fiind definitiva, dupa ce a fost gasit vinovat pentru ca si-ar fi spionat amanta cu ajutorul politistilor locali.

- Gheorghe Nichita, fostul primar din Iași condamnat la 5 ani de inchisoare pentru ca și-a spionat amanta cu ajutorul Poliției Locale, a fost saltat de polițiști in Vaslui. El a fost deja dus la Penitenciarul Vaslui, considerat a fi un loc de incarcerare a VIP-urilor. Fii la curent cu cele mai…

- CONDAMNARE… Fostul primar al Iașiului, Gheorghe Nichita, condamnat la 5 ani și 2 luni de inchisoare cu executare, iși va efectua detenția la Vaslui. Prevazator, fostul edil de la Iași și-a facut din vreme mutație pe raza județului, tocmai pentru ca știa ca aici se afla cel mai modern Penitenciar din…

- Fostul primar Gheorghe Nichita va reintra dupa gratii. Magistrații Curții de Apel s-au pronunțat azi in dosarul „Amanta”, sentința fiind definitiva. Magistrații Curții de Apel au constatat prescrierea acuzațiilor de instigare la accesul ilegal la un sistem informatic și de instigare la folosirea de…

- Gheorghe Nichita, fostul primar al municipiului Iași, a fost condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare cu executare in dosarul „Amanta”. Procurorii l-au trimis in judecata in 2015, acuzandu-l ca a folosit Poliția Locala pentru a-și spiona amanta, o angajata a Primariei.Sentința a fost data marți, 30…

- Fostul primar Gheorghe Nichita va reintra dupa gratii. Magistratii Curtii de Apel s-au pronuntat azi in dosarul „Amanta", sentinta fiind definitiva. Magistratii Curtii de Apel au constatat prescrierea acuzatiilor de instigare la accesul ilegal la un sistem informatic si de instigare la folosirea de…

- Un cioban din județul Iași a fost obligat legal sa mearga la școala dupa ce și-a lasat oile sa pasca un lan de grau al unui vecin. In plus, magistrații l-au condamnat și la un an de inchisoare, cu suspendare, pentru distrugere.Magistrații din cadrul Judecatoriei Pașcani l-au condamnat la finele saptamanii…