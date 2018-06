Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Rus a criticat in termeni foarte duri PSD si unanimitgatea cu care se iau deciziile in partid, pe care o considera inspaimantatoare, concluzia sa fiind: "PSD s-a bagat pe o strada cu sens unic, nu mai exista iesiri nici in dreapta, nici in stanga si o sa dam cu capul in gard". "Eu personal,…

- Fostul ministru de Interne Ioan Rus, lider al grupului din PSD cunoscut sub numele de Grupul de la Cluj, a anuntat marti, la Realitatea TV, ca a decis sa sustina Miscarea Pro Romania, creata de Victor Ponta, Sorin Campeanu si Daniel Constantin. El a criticat in termeni foarte duri PSD si unanimitgatea…

- Radu Tudor anunța ca un nou fost premier al PSD se va alatura formațiunii lui Victor Ponta, Pro Romania. Asta, dupa ce Liviu Dragnea a confirmat ca doi foști premieri ai PSD, pe care i-a numit ”șobolani”, vor sa rupa partidul."Felix Rache, consilier de stat in Guvernul Mihai Tudose, a anunțat…

