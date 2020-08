Stiri pe aceeasi tema

- „Al doilea subiect cel legat de modificarea hotararii de Guvern privind starea de alerta. Am formulat cateva propuneri pentru Guvern pentru a fi adoptate in cadrul hotararii de Guvern privind starea de alerta. Printre masuri va fi posibilitatea de limitare a programului pentru terase in special,…

- Romania este profund atasata consolidarii relatiei transatlantice, o optiune fireasca, bazata pe valori, idealuri si interese comune, impartasite de popoarele noastre, afirma prim-ministrul Ludovic Orban, intr-un mesaj de 4 iulie. "Happy Independence Day partenerului nostru…

- Tema audierii vizeaza "derularea Programului IMM Invest Romania, strategia de administrare a datoriei publice, programul de convergenta 2020, perspectiva negativa generata de scaderea veniturilor bugetare ca urmare a contractiei economice din ultimele luni, aplicarea prevederilor art. 48 din Legea…

- Prim vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a afirmat, vineri, ca in topul increderii in politicieni il surclaseaza pe președintele PNL Ludovic Orban. Europarlamentarul spune ca se afla intre primii 5 in acest clasament și a subliniat ca nu este vorba de sondaje pe care le-ar fi comandat el insuși.

- Senatul a respins, marti, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare, in perioada iulie-august 2020.In favoarea raportului de respingere a proiectului au votat 75 de senatori, 46 au fost impotriva si 9 s-au abtinut, scrie agerpres.ro.…

- Patriarhia Romania si-a exprimat marti multumirea fata de decizia Guvernului de a permite oficierea slujbelor religioase in interiorul bisericilor si a transmis ca vor fi respectate „exemplar” regulile sanitare si ca este esential sa recuperam „constant, dar cu discernamant, deplina normalitate a…

- CNSU a decis sa permita oficierea de slujbe și in interiorul bisericilor, anunța premierul Ludovic Orban: „Cei care au titrat ca se redeschid bisericile nu au redat corect adevarul”. „Fața de decizia...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, sambata, ca a avut o discutie strict profesionala cu premierul Ludovic Orban in legatura cu fotografia aparuta de la petrecerea de ziua acestuia, iar seful Guvernului "si-a asumat si a raspuns" pentru lipsa purtarii mastii in Palatul Victoria.Citește…