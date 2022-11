Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu a condamnat luni, cu fermitate, evenimentul atroce care a luat viata multor persoane nevinovate si a ranit zeci de oameni in explozia din Istanbul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un ONG incearca demiterea șefului CJ Hunedoara, Laurențiu Nistor. Purtatorul de cuvant al instituției acuza ca demersul e unul ridicol! Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Aproximativ 80.000 de iranieni și susținatorii lor au manifestat la Berlin, in semn de solidaritate cu protestele in desfașurare in Iran, a transmis Poliția germana, scrie RBC, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Trupele ruse au tras trei rachete in regiunea Sumi in dimineața zilei de 17 octombrie, lovind un site de infrastructura civila din districtul Romenskyi, a declarat Dmytro Zhyvytskyi, guvernatorul oblastului. Lovitura a ucis trei persoane și a ranit noua. Mai sunt oameni sub daramaturi; operațiunea…

- Președintele Volodimir Zelenski a spus ca se indoiește de capacitatea dictatorului rus Vladimir Putin de a conduce o lovitura nucleara tactica, noteaza Kyiv Independent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Protestul organizat de AUR și George Simion a inceput, in Piața Universitații. Sute de oameni sunt deja la Universitate, asta deși protestul este programat sa inceapa la ora 14.00. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a primit o lovitura grea. A pierdut primul proces in care Ana Maria Prodan se judeca cu Dennis Man și firma de impresariat a fratilor Becali. Instanța a hotarat daune de 350.000 de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Aproape jumatate dintre cancerele la nivel mondial sunt atribuite unui anumit factor de risc, in principal tutunul si alcoolul, potrivit unui vast studiu publicat vineri, care subliniaza importanta masurilor de preventie fara a le transforma intr-un panaceu, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii…