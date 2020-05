Lovitură în fotbal. Cinci nume grele, diagnosticate cu Coronavirus Cinci fotbalisti din Spania au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus , in prima zi de testare inaintea unei posibile intoarceri la antrenamente. Numele fotbalistilor nu au fost facute publice. Numele jucatorilor nu au fost facute publice, insa, potrivit RAC 1, se pare ca trei dintre ei evolueaza in LaLiga, in timp ce ceilalti doi joaca in al doilea esalon din Spania. Testele vor fi efectuate de toti fotbalistii din Spania, dar si de stafful tehnic si restul angajatilor care intra in contact direct cu jucatorii. Niciun jucator al Barcelonei nu a fost testat pozitiv cu SARS COV-2, scrie Antena3… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

