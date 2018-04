Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror de la DNA a declarat vineri la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca, din documentele depuse in instanta de avocatul Elenei Udrea, nu rezulta ca aceasta a primit statutul de refugiat politic in Costa Rica.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa dezbata vineri ultimul termen in dosarul "Gala Bute", in care Elena Udrea a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Inainte de pledoariile finale ale avocatilor…

