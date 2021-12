Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca centralele individuale de apartament nu vor mai fi permise in blocurile noi din luna ianuarie sau februarie, cel tarziu. Ministrul a precizat ca la inceputul anului viitor ar putea exista actul normativ privind aceasta masura. Intrebat de centralele de apartament, daca vor fi interzise și ce se intampla […] The post Lovitura Guvernului pentru dezvoltatorii imobiliari: decizia asta ii obliga la cheltuieli imense! first appeared on Ziarul National .