Lovitura grea pentru unii denuntatori! Decizia instantei

- La termenul de astazi de la Curtea Suprema, in dosarul Polaris, in care fostul edil al Constantei Radu Mazare este acuzat de fapte de coruptie, omul de afaceri Sorin Strutinsky, inculpat si el in dosar, a cerut instantei prin avocatii sai sa solicite DNA lamuriri privind implicarea SRI in aceasta ancheta,…

- Soferii care vor fi prinsi in trafic de catre politisti la volanul masinilor cu Inspectia Tehnica Periodica (ITP) expirata vor ramane fara talon si fara placutele cu numerele de inmatriculare si vor fi amendati, fara drept de circulatie. Masura se va aplica incepand din 20 mai, anunta Ministerul Afacerilor…

- Conform informațiilor furnizate de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) Argeș, pana in prezent au fost confirmate 97 de cazuri de gripa in județ. Dintre acestea, 71 cu virusul gripal tip B, 21 cu virusul gripal tip AH1 și cinci cazuri cu virusul gripal tip AH3. De la inceputul sezonului rece 2017…

- Fostul angajat NSA Edward Snowden a atacat Facebook printr-un mesaj pe Twitter, dupa ce gigantul a suspendat Cambridge Analytica, o firma specializata in analiza de date, care a lucrat pentru campania pro-Brexit precum si campania prezidentiala a lui Donald Trump.Lovitura pentru mii de romani:…

- Conditiile de vreme vitrega – ninsori, viscol, dar si temperaturi scazute – au adus probleme, marti, atat la nivel de transport rutier, cat si feroviar. Se circula in conditii de iarna, drept urmare pot aparea si intarzieri. De asemenea, sunt si situatii in care garniturile pe unele rute au fost anulate,…

- Despre firma Tel Drum s-a aflat recent ca vrea sa intre in insolventa. Drept urmare, reprezentantii societatii s-au adresat instantei. Au depus la Tribunalul Teleorman o cerere in acest sens, care, conform portalului instantei, a fost inregistrata pe 17 ianuarie. Adica in ziua in care DNA-ul anunta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, referitor la problemele vicepremierului Paul Stanescu din justitie, ca este "o lovitura disperata", fara sa faca alte precizari, mentionand ca daca va comenta acest lucru "asa-zisii gardieni ai statului de drept" vor spune ca influenteaza justitia.…

Astazi, 19 ianuarie a.c., la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc o ședința operativa in prezența prim-ministrului interimar Mihai FIFOR, unde a fost prezentata situația la nivel național dupa ninsorile și viscolul din ultimele 24 de ore.