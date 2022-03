Lovitură grea pentru Rusia: gigantul ExxonMobil se retrage Gigantul petrolier american ExxonMobil a anuntat marti ca se va retrage din ultimul sau proiect major din Rusia si nu va mai investi in tara, urmand astfel exemplul multor concurenti internationali dupa invazia Ucrainei, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

