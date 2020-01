"Daca se contureaza semnaturi suficiente pentru a depune o motiune de cenzura pe procedura asumarii raspunderii, atunci UDMR va sustine procedura motiunii. Da, vom vota motiunea atunci. Este o decizie care era vizibila, in momentul in care am discutat cu liberalii pe conturarea actualului guvern, de care era nevoie si este nevoie, am zis ca optiunea aceasta, pentru noi, nu poate fi sustinuta si daca va fi o astfel de situatie atunci va trebui sa votam impotriva guvernului, sa votam motiunea", a declarat Korodi Attila, pentru AGERPRES.

