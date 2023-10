Lovitură grea pentru milioane de bugetari: Se taie al 13-lea salariu şi prima de Crăciun Noile masuri de austeritate lovesc in plin milioanele de bugetari obișnuiți sa incaseze al 13-lea salariu si prima de Craciun. Guvernul taie aceste venituri pentru finalul de an. In ultimele doua luni din an, angajații de la stat nu vor primi decat salariu, fara acele bonificații acordate la finalul anului. Fie ca este vorba despre […] The post Lovitura grea pentru milioane de bugetari: Se taie al 13-lea salariu si prima de Craciun appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

