- Cinci persoane banuite ca vindeau droguri elevilor de liceu si studentilor au fost arestate la Brasov, iar alte sase persoane sunt cercetate sub control judiciar. 40 de perchezitii au fost facute in acest caz in Brasov, Covasna si Bucuresti.

- Cel putin 17 persoane au murit intr-un club din Caracas sambata dimineata atunci cand a fost detonata o grenada cu gaz lacrimogen, conform lui Nestor Reverol, ministrul de Interne al Venezuelei, scrie Reuters conform News.ro . Peste 500 de persoane erau la o petrecere la clubul Los Cotorros in cartierul…

- Circa 1.000 de persoane protestau duminica seara in Piața Victoriei, la o zi dupa ce PSD a strans peste 100.000 de persoane la un miting impotriva ”statului paralel”. Duminica seara, oamenii scandau ”PSD, ciuma roșie”, ”Pui de hoți și de mafioți”, ”Hoții, hoții” și ”Nu vrem sa fim conduși de hoți”.…

- Scandal in Italia dupa ce presa a scos de la naftalina un interviu in care un lider al Mișcoarii 5 Stele vorbește despre romani, și spune ca ”si il pui sa faca zece dusuri, continua sa aiba un miros dulce-acru”. Declarația șocanta a fost facuta de Rocco Casalino, responsabilul de relatiile cu presa…

- Mii de sustinatori ai opozitiei de centru-dreapta au protestat sambata seara la Tirana, cerand demisia lui Fatmir Xhafaj, ministrul albanez de Interne, al carui frate este acuzat ca ar fi in continuare implicat in traficul cu droguri, informeaza site-ul postului France 24.

- Ciocniri au izbucnit, marti, in timpul unei defilari sindicale de 1 Mai la Paris - unde s-au inregistrat distrugeri - intre peste 1.000 de persoane care purtau cagule si fortele de ordine, violente condamnate de catre ministrul francez de Interne, relateaza News.ro.

- In judetul Arges o masina de teren a plonjat in rau iar martori au sunat la 112. La sosirea autoritatilor masina era abandonata si nici urma de sofer. Pompierii au cautat mai multe ore insa nimeni nu știe insa nimic. Cea mai plauzibila varianta ar fi aceea ca soferul a fugit de la locul accidentului.…