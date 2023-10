Stiri pe aceeasi tema

- In dosarul in care este anchetata judecatoarea Ana Maria Chirila, de la Tribunalul Suceava, o a treia persoana a ajuns in spatele gratiilor pentru acuzații multiple, inclusiv deținere de droguri de mare risc, scrie monitorulsv.ro. Cel in cauza este Ciprian Cotoara, un afacerist din Solca, cu care judecatoarea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis ca judecatoarea acuzata ca se droga și lua mita de la traficanții de droguri sa ramana in arest preventiv. Ana Maria Chirila lucra la Tribunalul Suceava și a ajuns in spatele gratiilor in 12 octombrie, cand a fost reținuta.

- Judecatoarea Ana Maria Chirila de la Tribunalul Suceava, acuzata ca se droga si lua mita de la traficanti, ramane in arest preventiv, a decis Inalta Curte de Casatie si Justitie. In arest ramane si Mihai Pinzari, acuzat de procurori ca mituit-o pe judecatoare, in schimbul obtinerii unor hotarari favorabile…

- Un judecator de drepturi și libertați de la Tribunalul București a admis, vineri, propunerea arestarii preventive a DIICOT in cazul lui Constantin Șonea, angajatul societații deținatoare a lanțului farmaceutic Catena, care furniza droguri de mare risc dealerilor bucureșteni de droguri.Decizia in…