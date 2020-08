LOVITURĂ grea pentru dascăli înaintea noului an şcolar. Creşterea salariilor, prevăzută la 1 septembrie, amânată pentru 2021 "Se propune ca masura de aplicare devansata a nivelului de salarizare stabilit pentru anul 2022, pentru personalul didactic de conducere si personalul de indrumare si control din invatamant, potrivit prevederilor art.38 alin.(41) lit.c) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile și completarile ulterioare, sa se aplice de la 1 septembrie 2021″, prevede proiectul de OUG pus in dezbatere publica joi noaptea la ora 22:30, proiect care va fi adoptat in ședința de Guvern de de vineri. Cadrele didactice ar fi trebuit sa primeasca… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea salariilor profesorilor, care ar fi trebuit sa aiba loc de la 1 septembrie 2020, nu este prevazuta in proiectul de rectificare bugetara propus de Ministerul Finanțelor. „Se propune ca masura de aplicare devansata a nivelului de salarizare stabilit pentru anul 2022, pentru personalul didactic…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, anunța ca alocațiile pentru copii vor fi majorate cu aproximativ 15% de la inceputul lunii viitoare. Alocatiile copiilor vor fi majorate cu un procent “in jurul a 15%” de la 1 august, spune ministrul Finațelor Publice, care susține ca o alta creștere ar urma sa aiba…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca singura majorare a pensiilor care poate fi operata de Guvern in acest an este de 10%, iar o crestere cu 40% ar insemna un dezastru pentru Romania in aceasta perioada de criza economica globala, scrie Agerpres. ,,Intelegem foarte bine ca exista aceasta…

- Multe dintre orasele mici nu vor mai avea bani pentru o buna functionare a scolilor, spitalelor si a altor servicii, in lipsa unor „masuri clare, articulate” venite din partea Ministerului Finantelor, potrivit unui comunicat al Asociatiei Oraselor din Romania (AOR) transmis, ieri, AGERPRES. Asociatia…

- Guvernul Orban nu a anunțat procentul exact de majorare a pensiilor de la 1 septembrie, insa Florin Cițu – ministrul Finanțelor, a declarat ca unul dintre scenariile luate in seama este de majorare cu 10%.Legea pensiilor prevede o majorare de 40%, insa Guvernul nu poate face o astfel de creștere din…

- "Va spun o parere personala: este clar ca aceasta lege a pensiilor creeaza probleme de sustenabilitate bugetului nu numai pentru 2020, dar si pentru 2021 si 2022. Doar pentru 2020 inseamna 10 miliarde de lei la buget, plus 30 miliarde de lei in 2021, bani care nu exista si trebuie imprumutati. Si…

- Economia va arata putin diferit dupa aceasta perioada de criza, vom avea multe companii care vor investi in tehnologie, iar o provocare pentru Guvern este sa creeze locuri de munca astfel incat sa ii pastreze in tara pe cei aproape un milion de romani intorsi, in aceasta perioada, de peste hotare,…

- Florin Citu, ministrul Finantelor, atrage atentia ca Romania a inregistrat in primul trimestru o crestere economica in termeni reali de 0,3% fata de trimestrul patru din 2019, iar media estimarilor analiștilor pentru creșterea economica era de -0.9% "Romania a reușit, impotriva tuturor criticilor și…