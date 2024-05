Stiri pe aceeasi tema

- Randi a dezvaluit la ce mancare a renunțat pentru a ramane sanatos. Cantarețul iși dorește sa duca o viața cat mai lunga. Ce a marturisit indragitul artist, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Un tanar in varsta de 23 de ani, care a provocat decesul pasagerului cu care se deplasa pe o motocicleta, și-a aflat luni pedeapsa finala.Curtea de Apel Suceava a admis apelul procurorilor și a majorat pedeapsa de la 1 și 7 luni de inchisoare la 1 an și 10 luni de inchisoare cu executare in regim ...

- Mare nunta in familia Castellano! Chef Enzo se casatorește cu aleasa inimii sale in doar cateva zile. Mirele a spus cum merg pregatirile pentru marele eveniment in cadrul unui interivu pe care l-a acordat pentru Antena Stars.

- Medicul Anca Dumitrovici Ababneh, fosta șefa a secției de Oncologie de la Spitalul Județean de Urgența Suceava a primit o pedeapsa cu suspendare pentru luare de mita. Procurorii anticorupție au stabilit ca intr-o singura zi medicul primise mita de la 29 de pacienți bolnavi de cancer

- ”Lovitura” pentru mafia lemnului: Pensionar din Alba, condamnat la inchisoare dupa ce a taiat cinci copaci Procurorii și judecatorii din Alba Iulia au dat o ”lovitura pentru mafia lemnului” din județ. Recent au condamnat un pensionar pentru cinci copaci taiați ilegal. L-au condamnat la aproape patru…

- Un detinut condamnat la 18 ani de inchisoare pentru omor, a evadat, marti, dintr-o duba aflata in fata unei clinici medicale din Sectorul 2 din Bucuresti. In 2017, el si-a ucis iubita, cetatean german, si i-a lasat cadavrul in portbagajul unei masini, intr-o parcare din Satu Mare, relateaza Antena 3…

- Un fost prorector al Universitații „Spiru Haret” a fost condamnat la trei ani de inchisoare, in urma unui uriaș scandal de corupție. Citește și: DGA. Tata și fiu reținuți dupa au vrut sa mituiasca doi polițiști Procurorii au reusit sa demonstreze ca acum 5 ani a luat bani și diverse cadouri de la studenți…

- Judecatoria Constanta a finalizat cercetarea specifica in dosarul in care procurorii au dispus trimiterea in judecata a doi barbati suspectati de savarsirea infractiunilor de uzurpare de calitati oficiale si furt calificat.Instanta a ramas in pronuntare, insa trebuie mentionat ca oricare va fi decizia…