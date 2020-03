Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita inunda piata cu petrol la preturi pornind de la minime de 25 de dolari pe baril, avand ca tinta in mod special rafinariile din Europa si Asia care folosesc petrol rusesc, intr-o escaladare a razboiului cu Rusia pentru cota de piata, au declarat cinci surse din domeniul tranzactiilor,…

- Cererea globala de titei ar urma sa scada cu 910.000 barili pe zi (bpd) in primul trimestru din acest an, a estimat Agentia Internationala a Energiei (EIA), deoarece extinderea rapida a epidemiei de coronavirus (Covid-19) a redus activitatea economica si calatoriile, sporind spectrul unei recesiuni…

- In vreme ce coronavirusul afecteaza cererea mondiala de petrol, Arabia Saudita a declansat un razboi al preturilor, astfel ca "aurul negru" s-a ieftinit masiv in ultima vreme. Iar acest lucru se reflecta si la pompa. Petrolul Brent, relevant pentru piata europeana, a debutat in forta in 2020,…

- Sectorul petrolului din Rusia va ramane competitiv si isi va pastra cota de piata, in pofida estimarilor privind pretul titeiului, a afirmat luni ministrul Energiei, Alexander Novak, transmite Reuters.La o intalnire cu premierul rus Mikhail Mishustin, Alexander Novak a declarat ca pretul titeiului,…

- Arabia Saudita a socat piata, dupa ce a lansat un razboi al preturilor cu Rusia, nu demult partenerul sau, relateaza CNN. Cotatiile futures pentru titeiul Brent au scazut cu 12,23 dolari sau 27%, pana la 33,04 dolari per baril in jurul orei 05:52 GMT. Anterior, coborase pana la 31,02 dolari, fiind…

- Rusia nu va opri lupta impotriva terorismului in regiunea siriana Idlib pentru a rezolva criza migratiei in Europa, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov in cursul unei conferinte de presa comune cu omologul sau finlandez, potrivit Reuters. Moscova este dispusa sa contribuie…

- Țarile exportatoare de petrol nu au ajuns la un consens in privința reducerii producției. Prețurile au scazut masiv, din cauza epidemiei cu coronavirus Un comitet tehnic al Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol si al aliatilor sai (OPEC +), prezidat de Arabia Saudita si Rusia, a incheiat joi,…

- Cea mai mare lovitura primita de gigantul rus Gazprom in acest an. Totul se datoreaza incalzirii globale Gazprom, cea mai mare companie energetica din Rusia, a fost fortata sa isi reduca productia si exporturile de gaze naturale in luna ianuarie ca urmare a temperaturilor neobisnuit de ridicate de la…