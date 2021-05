Stiri pe aceeasi tema

- Exercițiile fizice practicate cu regularitate ar putea crește eficacitatea vaccinurilor anti-COVID cu pana la 40%, arata un studiu citat de Herald Scotland. Cel mai amplu studiu realizat pana acum pe aceasta tema a constatat ca activitatea fizica reduce riscul de deces din cauza bolilor infecțioase,…

- Israelul este prima tara care se apropie de sfarșitul pandemiei de coronavirus datorita unei campanii de vaccinare anti Covid-19 foarte rapide. Din cei noua milioane de locuitori, jumatate s-au vaccinat deja cu ambele doze de vaccin anti Covid-19. Rata de infectare a scazut substantial, iar vineri s-au…

- Oamenii de stiinta de la un centru de cercetare universitar din Turcia sustin ca au dezvoltat un test ultra-rapid pentru depistarea coronavirusului. Potrivit expertilor turci, testul COVID-19 are o precizie de 99%, iar pentru realizarea acestuia nu e necesara recoltarea de probe nazale. In plus, rezultatele…

- Medicul Valeriu Gheorghița spune ca sunt 1.000 de persoane care s-au imunizat complet impotriva coronavirusului și totuși s-au imbolnavit ulterior de Covid-19. Sunt 1.000 de persoane dintr-un total de peste 700.000 care se afla in aceasta situație. Din totalul de 1.000, doar o singura persoana a dezvoltat…

- Comisia Europeana (CE) ofera un pachet de sprijin financiar de aproape 530 de milioane de euro pentru 20 țari. Printre acestea se numara și Romania. Sprijinul financiar suplimentar va fi acordat pentru 17 state membre și trei state in curs de aderare: Austria, Belgia, Croația, Cehia, Estonia, Franța,…

- Cercetatorii italieni au descoperit ca organismul persoanelor care sufera de obezitate a produs doar jumatate din cantitatea de anticorpi dupa ce a fost imunizat cu ambele doze, comparativ cu persoanele tipice. Specialiștii sugereaza ca persoanele cu obezitate ar avea nevoie de o doza suplimentara de…

- A aparut testul care poate sa depisteze toate variante de COVID. Mai mult decat atat se pare ca acesta detecteaza si imunitatea dupa vaccin sau o infectie anterioara cu Covid-19 A aparut testul care poate sa depisteze toate variantele de COVID. Cercetatorii de la centrul pentru infectii si imunitate…

- Universitatea israeliana Bar-Ilan si Centrul Medical Ziv au publicat rezultatele preliminare ale unui studiu care arata ca o singura doza de vaccin anti-COVID-19 este eficienta la persoanele care au depasit infectia, relateaza duminica EFE . Studiul publicat de Eurosurveillance, revista Centrului European…