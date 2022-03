Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina nu mai continua deloc in modul in care Rusia se aștepta. Kievul trebuia cucerit in cateva zile, conform planurilor facute de oficialii ruși, insa rezistența ucrainenilor a fost o surpriza pentru ei. In acest sens, pierderile inregistrate de Rusia sunt unele destul de mari fața de…

- Oficialii de la Kremlin au anunta ca, deocamdata, nu este posibila o intalnire intre Vladimir Putin si Volodimir Zelenski. Momentan, nu exista nicio baza pentru o intalnire intre presedintele rus Putin si presedintele ucrainean Zelenski, care va avea loc atunci cand vor exista progrese semnificative…

- Afirmația a fost facuta de purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-o teleconferinta. Oficialul susține, astfel, ca mai trebuie facute inca progrese semnificative la negocieri pentru a exista o baza pentru o posibila intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul ucrainean…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a ținut un discurs, in fața națiunii, in cadrul caruia a ținut sa precizeze ca francezii nu sunt in razboi cu Rusia. Macron a mai precizat faptul ca razboiul din Ucraina a creat o ruptura in Europa. Intr-un discurs adresat națiunii miercuri, Emmanuel Macron a spus…

- Kremlinul a declarat marti ca, daca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar da ordin trupelor tarii sale sa depuna armele, „nu ar mai exista victime” in Ucraina. El poate da ordin ca armele sa fie depuse, atunci nu vor mai fi victime”, a declarat marți purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Invazia ruseasca din Ucraina, declanșata la ordinul președintelui Vladimir Putin, a provocat reacții in lanț pe mapamond, sancțiunile dictate Rusiei in plan internațional cuprinzand treptat și lumea sportului. Pe parcursul ultimelor patru zile, de cand armata lui Putin a pornit ofensiva spre Kiev, lumea…

- Propunerea urmeaza sa fie facuta in cursul unei reuniuni a sefilor militari ai NATO saptamana viitoare, ar putea duce Londra la dublarea contingentul britanic de aproximativ 1.150 de soldati dislocati in prezent in Europa de Est si la furnizarea de "arme defensive" Estoniei, potrivit serviciilor prim-ministrului.In…

- Rusia , președintele Vladimir Putin, sunt gata sa-l primeasca pe președintele Volodimir Zelenski pentru a discuta despre normalizarea relațiilor cu Ucraina, a declarat vineri, 28 ianuarie, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Dar daca Zelenski intenționeaza sa discute despre problemele Donbas,…