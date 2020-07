Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv UEFA a decis, miercuri, sa modifice sistemul de calificare la Campionatul European de tineret din 2021, informeaza FRF, potrivit news.ro.De asemenea, un nou format a fost aprobat in sedinta CEx UEFA, turneul final gazduit de Ungaria si Slovenia urmand a fi impartit in doua:…

- Senatul a respins, marti, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare, in perioada iulie-august 2020.In favoarea raportului de respingere a proiectului au votat 75 de senatori, 46 au fost impotriva si 9 s-au abtinut, scrie agerpres.ro.…

- Lovitura grea pentru unii romani! Decizia ANAF le schimba total socoteala. Ce se va intampla de la 1 iulie? Iata declarațiile ministrului de Finanțe despre proiectul demarat recent care a fost pus pe linia de așteptare mai bine de 10 ani! Decizie ANAF: Ce se intampla de la 1 iulie? ANAF a pregatit o…

- Liviu Dragnea ramane dupa gratii. Noua lui de eliberare a fost respinsa din nou, dupa ce Tribunalul Bucuresti a considerat-o nefondata. Decizia insa nu este definitiva. Fostul lider PSD invocase „habeas corpus”, o lege promulgata in anul 1679 de Parlamentul englez, prin care se garanteaza libertatea…

- Tribunalul Bucuresti a respins, ca nefondata, o noua cerere a fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea prin care a solicitat sa fie eliberat din inchisoare, pe motiv ca este detinut ilegal. Decizia nu este...

- Un judecator federal a decis ca Apple trebuie sa fie judecata pentru ca a ascuns in mod fraudulos scaderea cererii de iPhone-uri, in special in China, care a provocat actionarilor pierderi de zeci de miliarde de dolari, transmite Reuters.Citește și: SURSE - Tariceanu pregatește o mișcare de…

- Tribunalul Bucuresti a dispus incetarea procesului penal impotriva omului de afaceri Elan Schwartzenberg, pe motiv ca faptele s-au prescris, in dosarul legat de campusul social "Henri Coanda" din Constanta, in care a fost trimis in judecata de DNA pentru complicitate la dare de mita. "In baza art.…

- Lovitura crunta in dosarul in care Sorina Pintea este acuzata de luare de mita. Tribunalul București a luat o decizie cu privire la Mihai Coste, denunțatorul din dosarul de corupției al fostului ministru al Sanațații. Decizia a fost luata dupa ce complicele și-a recunoscut faptele in fața procurorilor…