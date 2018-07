Lovitură dură pentru șoferi! Vor plăti 140 de lei pentru staționare De astazi este oficial! Noile tarife i-a luat prin surprindere pe șoferi deoarece acum aceștia vor plati 140 de lei pentru 8 ore de staționare. (Cele mai bune oferte laptopuri) Pentru a parca masina in centrul capitalei ai nevoie de buzunare doldora de bani. Cine vrea sa mai mearga cu masina la munca si parcheaza […] The post Lovitura dura pentru șoferi! Vor plati 140 de lei pentru staționare appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

