Lovitură dură pentru Sănătate, după ce spitalele României au ars. Unde li se va duce bugetul Anul 2021 vine cu surprize, mai ales in ceea ce privesc banii alocați la ministere. In plina criza te-ai fi gandit ca se vor aloca ceva mai mulți bani la Ministerul Sanatații. Numai ca surpriza a fost mare atunci cand s-a constatat ca i s-au alocat cu 11% mai puțin decat in anii trecuți. Mai […] The post Lovitura dura pentru Sanatate, dupa ce spitalele Romaniei au ars. Unde li se va duce bugetul appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

