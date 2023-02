Lovitură dură pentru românii cu rate la bancă. Ratele la IRCC vor crește alarmant In 2022 numarul romanior care aveau credite cu dobanda calculata prin IRCC ajungea la aproximativ 450.000, asta și ca urmare a creșterii procentului ROBOR la trei luni. Numai ca efectele actualei crize a determinat o creștere exponențiala a IRCC, iar specialiștii anunțau in septembrie 2022 ca IRCC va ajunge la 4,08% fața de 2,65%. Deși […] The post Lovitura dura pentru romanii cu rate la banca. Ratele la IRCC vor crește alarmant appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Ratele creditelor calculate in funcție de IRCC vor ajunge sa fie mai mari decat cele calculate in funcție de indicele ROBOR. Asta arata estimarile specialiștilor in condițiile in care indicele ROBOR continua sa scada, iar din aprilie IRCC se majoreaza din nou. Spre exemplu, rata unui credit de 250…

- CAT PLATIM PENTRU RATELE CALCULATE IN FUNCȚIE ROBOR ȘI IRCCCredit de 250.000 de lei luat pe 30 de ani in funcție de IRCCIRCC 2,71% - rata lunara: 1.292 de leiIRCC 2,65% - rata lunara: 1.523 de leiIRCC 5,71% - rata lunara: 2.049 de leiIRCC 6% din aprilie - rata lunara: 2.098 de leiCredit de 250 de mii…

