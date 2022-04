Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Stoica Violeta Andreea Vizu, mama gemenilor care au murit in vara anului trecut dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc de pe Bd. Republicii din Ploiești, a fost trimisa in judecata de procurori, sub acuzația de ucidere din culpa. Dosarul a fost inregistrat la Judecatoria Ploiești luni,…

- Mama gemenilor care au decedat, in luna august a anului trecut, dupa ce au cazut de la etajul al zecelea al unui bloc din Ploiesti, a fost trimisa in judecata pentru ucidere din culpa, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti, dosarul a fost inregistrat…

- Violeta Andreea Vizu, mama gemenilor care au murit in vara anului trecut dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc de pe Bd. Republicii din Ploiești, a fost trimisa in judecata de procurori, sub acuzația de ucidere din culpa. Dosarul a fost inregistrat la Judecatoria Ploiești luni, 11 aprilie, și…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, marti, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a barbatului care, in noiembrie anul trecut, in timp ce transporta ilegal 12 migranti, a fost implicat intr-un accident rutier, doi dintre pasageri pierzandu-si…

- Un barbat din Alba, trimis in judecata pentru ucidere din culpa, in urma unui accident la taiat de lemne. Ce s-a intamplat Un barbat din Alba a fost trimis in judecata, pentru ucidere din culpa, la aproape cinci ani de la producerea unui accident mortal, intr-o padure din județ. Dosarul pentru ucidere…

- O femeie din Alba a mințit ca nu știa ca soțul ei și-a violat propria fiica. Tatal condamnat pentru viol, mama trimisa in judecata O femeie, o mama din Alba, a fost trimisa in judecata pentru marturie mincinoasa. A mințit in fața magistraților și a spus ca nu a știut ca soțul sau și-a violat propria…

- Mama gemenilor din Ploiești, care in luna august au cazut de la etajul al zecelea al apartamentului in care locuiau, din cauza neglijenței, a fost decazuta astazi din drepturile parintești. Andreea mai avea un baiat, iar in urma deciziei luate astazi de instanța, micuțul va merge in grija tatalui.

- Tragedie pe DN22 A, dupa ce un șofer a provocat moartea a doua persoane. Tragedia a avut loc duminica seara, intre localitațile Topolog și Saraiu, atunci cand conducatorul auto ar fi parasit partea carosabila. Din pacate, doua persoane și-au pierdut viața, fara ca medicii sosiți la fața locului sa-i…