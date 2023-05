Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua sociala TikTok a primit amenda de 12,7 milioane de lire sterline pentru ca ar fi utilizat ilegal date personale ale copiilor, anunța presa occidentala. TikTok are sediul central in China și are milioane de utilizatori in toata lumea, mai ales tineri și adolescenți. Amenda de 12,7 milioane de…

- Un motococlist din Craiova a fugit de poliție, a provocat un accident, a lovit mașina polițiștilor și in final s-a ales cu... o amenda.In seara de 30 spre 31 martie., ora 00.55, polițiști din cadrul Sectiei 3 Politie Craiova au efectuat semnal de oprire regulamentar conducatorului unei motociclete…

- Gigi Becali da lovitura anului. Suma uriasa pe care o poate incasa seful de la FCSB. Vezi AICI anuntul de milioane de euro care il vizeaza direct pe latifundiarul din Pipera... Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- CNCD a decis sanctionarea fostei prezentatoare TV Olivia Steer pentru ”atingerea dreptului la demnitate a categoriei profesionale a medicilor”, in cadrul unei postari pe Facebook din timpul pandemiei.

- Dan Sucu a dat marea lovitura. Afacerea uriasa a sefului de la Rapid. Sunt milioane de euro puse in joc de catre noul patron din Giulesti. Vezi AICI in ce domeniu s-a lansat Sucu, dar si detalii de ultima ora despre aceasta afacere... Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- UEFA a anuntat, vineri, ca a sanctionat 11 cluburi europene pentru incalcarea regulilor de monitorizare financiara. Printre ele și pe CFR Cluj, care a primit cea mai mare amenda si ar putea primi și o interdictie in competitiile europene. Campioana Romaniei a primit cea mai mare amenda, de 250.000 de…

- Printre cei mai acizi și duri in exprimare in spațiul public se numara și Radu Banciu, care in aceste zile fie este vazut la Prima sport, fie la Prima News, cu diferitele sale emisiuni și comentarii. Numai ca, acidul moderator are la activ și foarte multe avertismente și amenzi din partea CNA și din…

- Coinbase Global, operatorul celei mai mari burse de criptomonede din SUA, a incheiat al patrulea trimestru cu o pierdere neta, inclusiv din cauza scaderii semnificative a volumului de tranzacționare, se arata in comunicatul de presa al companiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…