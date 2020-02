Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminca, intr-un interviu pentru Hotnews, ca Executivul analizeaza angajarea raspunderii pe desființarea pensiilor speciale pentru parlamentari. „O sa le mai oferim și alte ocazii pentru depunerea unei motiuni de cenzura. Analizam acum sa ne angajam raspunderea…

- Guvernul va continua sa finanteze Programele Rabla si Rabla Plus, care vor fi reluate, probabil, din luna martie. Premierul Romaniei Ludovic Orban a declarat in direct la Digi 24 ca Programul Rabla va intra foarte repede in finanțare și ca o buna parte a acestui program se va referi și la achiziționarea…

- Ultima in clasament la finalul primei parti a sezonului Ligii 2, cu sanse mici de salvare, aproape de faliment, ignorata de asociati, desi acestia au de virat peste 3 milioane de euro, Pandurii Targu Jiu primeste inca o lovitura in ultimele zile din 2019. Primarul Marcel Romanescu spune ca…

- Membrii organizatiei Pro Romania din orasul Targu Neamt intentioneaza sa treaca la USR, dezamagiti de deciziile luate in ultima perioada de liderul partidului, Victor Ponta. Anunțul a fost facut de...

- Fostul ministru al Energiei din partea ALDE, Toma Petcu, lider al ALDE Giurgiu, indeamna simpatizanții partidului sa il susțina pe Klaus Iohannis in turul II. In cuda faptului ca a fost ministru alaturi de cei de la PSD, Toma Petcu susține ca Viorica Dancila ar fi facut mai mult rau celor de la ALDE…

- Angela Martini se mandrea inca de acum cateva luni cu cartea sa, pe care o descria va fiind povestea vieții ei, dar și a mamei sale, plina cu framantari, emotii, lupte si succes. Prin intermediul cartii a sperat sa impartașeasca lectii de viata care sper sa-i inspire si pe alti oameni.

- CRESTERI… Sute de profesori din judetul Vaslui vor beneficia de salarii majorate de la 1 ianuarie 2020, asa cum este prevazut in mult-blamata ordonanta 114. Anuntul a fost facut de ministrul Finantelor dupa ce in societatea romaneasca au aparut mai multe discutii ca urmare a dorintei liberalilor de…