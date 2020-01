Stiri pe aceeasi tema

- Compania din Cupertino a pierdut pozitia a doua in topul vanzarilor de smartphone-uri, fiind depasita de rivala din Shenzhen, in ciuda problemelor pe care cea din urma le-a intampinat cu guvernul american.

- Samsung a incheiat trimestrul IV 2019 cu profit operational in scadere cu 33.7% fata de anul anterior, cauzat in mare parte de prabusirea preturilor in piata de memorii si evolutia sub asteptari a vanzarilor de ecrane, scrie go4it.ro. Totusi, in buletinul adresat investitorilor se precizeaza ca ”imbunatatirea…

- Huawei este un producator de telefoane care nu mai poate fi ignorat. Cu smartphone din ce in ce mai premium, compania chineza are o abordare in comparație cu rivalii Samsung, LG și Sony, iar acum se bate cu Apple la nivel global. Am luat la rand cateva telefoane Huawei – de la noile P30, la […] Citește…

- Guvernul britanic poate colabora cu compania chineza Huawei pentru realizarea de retele 5G fara sa-si compromita legaturile cu serviciile de informatii americane, a estimat luni seful serviciului britanic de informatii MI5, Andrew Parker, relateaza AFP.Aceste afirmatii ar putea alimenta speculatiile…

- Piața de telefoane mobile nu mai are loc de creștere de cațiva ani. Deși sunt acoperite toate pragurile de preț, putem spune ca s-a ajuns la o saturație. De vina ar fi doi factori principali: avansul tot mai infim de la an la an și creșterea fiabilitații. Astfel, clienții nu mai sunt atat de motivați…

- Black Friday 2019 la eMAG are loc pe 15 noiembrie, pe site-ul oficial in intervalul 06:00 și 08:00. Printre produsele la care magazinul online ofera reduceri se numara televizoare, telefoane, laptopuri, produse din categoria Fashion și articole sportive, electrocasnice, accesorii pentru casa și gradina,…

- BLACK FRIDAY 2019 eMAG. Cea mai "exotica" achiziție care ar putea fi facuta vineri consta intr-o mașina Ferrari, cu reducere de 45.000 de euro. Vor fi și alte modele de mașini la oferta, de la Audi și Skoda pana la Ford și BMW, dar și motociclete Kawasaki. Citeste si BLACK FRIDAY 2019. Ce…

- Vanzarile de smartphone cresc pentru prima data in ultimii trei ani. Topul celor mai mari producatori Vanzarile mondiale de smartphone-uri au crescut cu 2% in ritm anual in trimestrul al treilea, pana la 366 milioane unitati, aceasta fiind prima perioada de crestere dupa doi ani de scadere, potrivit…