Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din familia Geambașu pare fara sfarșit. Nu cu mult timp in urma, Calin Geambașu a susținut ca tatal sau l-ar fi pagubit cu 200.000 de euro. Apoi au aparut inregistrari in care Petre Geambașu ar fi barfit-o, cu o necunoscuta, pe Angelica Cadar, iubita fiului sau. Iar acum Calin Geambașu are…

- Vasile Andreas, primar PSD al comunei brasovene Sambata de Sus, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru abuz in serviciu si conflict de interese. Alaturi de el au fost trimiși și ceilalți membri ai familiei.Potrivit unei sinteze a cauzelor finalizate de DNA in luna mai,…

- Calin Geambașu suspecteaza ca tatal sau, Petre Geambașu, s-ar fi iubit cu Doina Spataru. Aceste lucruri vin pe fondul dezvaluirilor facute de artist, care banuiește ca el și Malina Olinescu ar fi frați vitregi.

- Un barbat din județul Teleorman a dat de trei ori lovitura la Targu-Jiu, obtinand bani de la trei persoane din municipiu. Metoda aplicata a fost aceeași. Acesta le cerea pensionarilor sa le schimbe diverse sume, iar apoi se facea nevazut. „La data de 15 martie, Politia Municipiului…

- Lovitura in procesul lui Liviu Dragnea. Unul dintre avocații celor inculpați a cerut Curții Supreme sa solicite la randul ei daca și in ce fel au fost aplicate protocoalele SRI-DNA in acest dosar, informeaza Antena3.-in curs de actualizare

- Pentru ca o persoana sa beneficieze de dispozițiile referitoare la reducerea limitelor de pedeapsa, un denunt trebuie sa fie depus intr-un termen de maxim 6 luni de la data la care persoana a luat cunostinta de savarsirea infractiunii, prevede proiectul depus miercuri de deputatul PSD Florin Iordache…