- Premierul Nicolae Ciuca a discutat in ședința de luni a conducerii PNL despre masurile pe care Guvernul le propune in domeniul fiscal. Abordarea este una diferita de cea a PSD, in sensul reducerii fiscalitații. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ”Nu ar trebui sa ne raportam sa luam in calcul pretul barilului. Avem de la inceputul anului, barilul de petrol a crescut cu 700 de dolari. Uitam sa luam in calcul ca agentii economici platesc pentru transport, depozitare, rafinare, taxa de mediu multe lucruri pe care trebuie sa le luam in calcul”,…

- Sunt noi taxe pentru romani și schimbari majore la impozite. Executivul este disperat sa faca rost de bani, astfel ca a pus ochii pe o anumita categorie de romani. Mai multe scenarii și calcule sunt acum pe masa coaliției de guvernare. Afla ce pregatește, mai exact, Guvernul in continuare! Noi taxe…

- Liderii coalitiei, reuniti, luni, in sedinta, au decis lansarea unui nou pachet de sprijin care cuprinde mai multe masuri. Potrivit anunturilor oficiale ale reprezentantilor coalitiei, masurile agreate cuprind: 1. Amanarea pentru 9 luni a ratelor la banci pentru cetatenii si companiile care se confrunta…

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, a declarat luni, 23 mai, ca la ședința coaliției PSD-PNL-UMDR, programata la ora 18.00, se va discuta modificarea impozitelor pentru populație.„Coaliția saraciei se intalnește astazi ca sa schimbe sistemul de impozite. Daca o singura taxa crește, guvernul…

- Liderii coalitiei se reunesc in ședința, luni, la ora 18.00, la Palatul Victoria. Coalitia asteapta de la Ministerul Finantelor, in maximum o saptamana, analiza privind modificarile la Codul Fiscal care ar urma sa intre in vigoare incepand de anul viitor, precum si alte

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat ca in sedinta de marti a coalitiei de la Palatul Victoria a fost facuta o analiza asupra formei finale a pachetului de masuri economice si sociale pregatite pentru protejarea populatiei si economiei de efectele crizelor pe care le traverseaza…