- Județul Argeș nu se numara printre cele afectate grav de seceta. La Barla, insa, au fost probleme din acest punct de vedere. Aici, reprezentanți ai Direcției pentru Agricultura au intocmit 31 de procese verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturi de porumb și culturi de floarea soarelui,…

- Eurodeputatul Daniel Buda (PNL, PPE), vicepreședintele Comisiei pentru agricultura și dezvoltare durabila (AGRI) din Parlamentul European, face apel la ”bani noi in agricultura și investiții in sistemele de irigații” pentru a evita in viitor o criza alimentara generata de seceta. ”Combaterea…

- Eurodeputatul Daniel Buda (PNL, PPE), vicepreședintele Comisiei pentru agricultura și dezvoltare durabila (AGRI) din Parlamentul European, face apel la ”bani noi in agricultura și investiții in sistemele de irigații” pentru a evita in viitor o criza alimentara generata de seceta.

- In lipsa irigațiilor, cu sute de mii de hectare calamitate și avand in fața perspectiva multor ani poate la fel de secetoși ca 2022, fermierii romani trebuie sa improvizeze, mai ales pentru ca nu pot renunța la o activitate pe care o practica de mult...

- Romania se confrunta cu cea mai grava seceta pedologica din ultimii ani, cele cateva ploi cazute sporadic neavand puterea sa aline setea pamantului, care nici la 2 m adancime nu da semne sa conțina umezeala necesara plantelor. Potrivit specialiștilor, acest fenomen care se incadreaza in tendința ultimilor…

- Furtul neobișnuit petrecut recent intr-o ferma din Ialomița, cand hoții au "recoltat" 30 de hectare de floarea-soarelui și au plecat cu 70 de tone de recolta fara sa fie vazuți de nimeni, nu a trecut neobservat, atragand atenția atat specialiștilor cat...

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca trebuie sa se intervina „rapid”, cu toate resursele nationale si europene, pentru a proteja agricultura si fermierii, mentionand ca principala prioritate este punerea in functiune a sistemelor de irigatii, iar toate ministerele de linie si autoritatile responsabile…

- Seceta severa din țara noastra devine dușmanul de temut al fermierilor, dar și al tuturor romanilor, dupa ce o mare parte din culturile agricole au fost distruse. Potrivit specialiștilor, anul aceasta, Europa a fost lovita de cea mai grava seceta din ultimii 70 de ani astfel ca, o mar eparte din terenurile…