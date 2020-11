Stiri pe aceeasi tema

- Florin Tlpan, juristul CSA Steaua, cere masuri dure dupa ce Gheorghe Mustața, liderul Peluzei Nord și cel mai vocal susținator al lui FCSB, a intrat in urma cu o saptamana pe stadionul Ghencea. Juristul care a caștigat procesele cu Gigi Becali pentru marca și palmaresul Stelei cere sancționarea firmei…

- Florin Talpan a luat foc deoarece intrebarile adresate fanilor FCSB conțin referințe la istoria Stelei. "Prin acțiunea sa, LPF aduce prejudicii de imagine Clubului Sportiv al Armatei Steaua București. Vom analiza aceasta situație la club și, cel mai probabil, vom formula acțiuni in instanța…

- Florin Talpan, juristul CSA Steaua, amenința LPF cu judecata dupa concursul organizat de Liga Profesionista de Fotbal pentru fanii FCSB privind lansarea FIFA 21. CONTEXT: Postarea-concurs care se adreseaza suporterilor lui FCSB a creat controverse in mediul online; Intrebarile adresate fanilor FCSB…

- Sensei Florentin Marinescu, preparatorul fizic cu care Steaua a caștigat Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei, dezvaluie momente neștiute din cariera sa, dupa ce-a plecat definitiv din Romania in ianuarie 1989. Acesta a povestit totul in cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”, difuzata in…

- Marius Lacatus este unul dintre cei mai importanți jucatori din istoria Stelei. Fotbalistul cel mai reprezentativ din istoria ros-albastrilor. A jucat timp de 13 sezoane pentru trupa din Ghencea, iar palmaresul sau este unul greu de egalat: 10 titluri de campion, 7 Cupe al Romaniei, Cupa Campionilor…

- Gigi Becali, 62 de ani, patronul FCSB, a fost prezent la meciul dintre echipa a doua a roș-albaștrilor și CSA Steaua (runda a doua a seriei 4 din Liga 3), incheiat 1-2. Retras in ultimul timp din viața publica, Becali nu a ratat ocazia de a-l ironiza pe Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Amatei,…

- CSA Steaua a invins-o pe FCSB II, scor 2-1, in runda secunda a seriei 4 din Liga 3. Gigi Becali a fost prezent la FCSB II - CSA Steaua 1-2: „Hai sa-l mancam pe Talpan!” FCSB a deschis scorul in finalul primei reprize, prin Ardelean, care a transformat penalty-ul obținut de Octavian Popescu. Deși din…

- Nicolae Dica l-a trimis atunci in teren pe tanarul de 16 ani, care s-a distrat cu jucatorii Sanatatii Cluj, intr-o victorie categorica obtinuta de ros-albastri in Cupa Romaniei, scor 6-1. "Pacionel are 16 ani, figura unui copil de 9 ani si vede fotbalul ca un fotbalist bun de 30 de ani. A…